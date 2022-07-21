«ГАЗ» запустит «Соболь NN» в серию до конца года

Нижегородская «Группа ГАЗ» запустит в серийное производство модель «Соболь NN» в четвертом квартале 2022 года, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: ГАЗ ГАЗ

Первыми с конвейера начнут сходить грузовой и грузопассажирский фургоны. Позже «Группа ГАЗ» планирует наладить выпуск других версий автомобиля. Инвестиции компании в запуск производства «Соболь NN» составляют 3,25 млрд руб., из которых 828 млн руб. — льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

Предсерийный вариант нового автомобиля «Соболь NN» был представлен в этом году. Модель отличается светодиодными фарами, а также абсолютно новым салоном с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и кнопкой запуска двигателя. Кроме того, машина может комплектоваться климатической системой и адаптивным круиз-контролем.