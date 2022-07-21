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58 минут назад

Новости автомира: «народный» Citroen C3 будет стоить 400 тысяч рублей

Motor.ru

На индийский рынок выходит новая «народная» модель — кроссовер Citroen C3 со стартовым ценником от 570,5 тысячи рупий (менее 400 тысяч рублей по нынешнему курсу), а самая «навороченная» версия обойдется в 805,5 тысячи рупий (полмиллиона рублей). Производство Citroen C3 для Индии организовано на местном заводе Stellantis, а вариант для южноамериканского рынка выпускает бразильское предприятие. За пределами Индии модель появится в августе.

«Народный» Citroen C3 будет стоить 400 тысяч рублей
Фото: © Citroen© Citroen

C3 можно сравнить по размерам с российской Lada XRay Cross — у автомобилей одинаковое расстояние между осями (2,54 метра), но при этом C3 на 17 сантиметров короче ИксРея. В отличие от XRay, в которой высока доля иностранных компонентов, C3 локализован на 90 процентов.

В основе модели лежит платформа CMP (Common Modular Platform). В Индии кроссоверу положены несколько вариантов моторов: базовым выступает 1,2-литровый трехцилиндровый «атмосферник» на 82 силы, а альтернативой является его турбоверсия, развивающая 110 лошадиных сил. В первом случае пару двигателю составляет пятиступенчатая «механика», а во втором — шестиступенчатая. Привод исключительно передний.

На выбор предложены два уровня оснащения. Стандартно C3 комплектуется двумя подушками безопасности, задним парктроником и кондиционером. Диски — стальные, размерностью 15 дюймов. Более продвинутая комплектация дополнена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном и противотуманными фарами, а диски у такого кроссовера литые. Доступны и несколько опциональных стайлинг-пакетов.

С3 — лишь один из нескольких «народных» автомобилей, которые в обозримом будущем появятся на местном (а заодно и индийском) рынке. В рамках стратегии C Cubed Citroen готовит для развивающихся стран целое семейство доступных моделей, которое, помимо кросс-хэтчбека, будет включать седан и кроссовер.

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