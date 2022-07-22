Chery представила флагманский седан дешевле Toyota Camry

Компания Chery представила новый седан, который станет флагманом линейки: это Arrizo 8, который относится к D-классу, но при этом на 10 сантиметров уступает в длину Toyota Camry. Впрочем, новинка вряд ли претендует на конкуренцию с японским бизнес-седаном, так как она стоит дешевле не только Camry, но и даже Corolla. Официально стоимость пока не объявлена, но китайские СМИ прочат Arrizo 8 начальный ценник в 155 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, в России за Corolla просят минимум 1,9 миллиона рублей, а за Camry — от 2,5 миллиона рублей.

Фото: Chery Chery

Характеристики Chery Arrizo 8 раскрыли еще в июне. Тогда сообщалось, что модель предложат с 1,6-литровым мотором, знакомым по Exeed TXL (197 сил), и 1,5-литровым, который развивает 156 лошадиных сил. Первый положен версии со спортивным дизайном (она получит обозначение GT), а второй — автомобилю с более простым оформлением. Теперь эта информация подтвердилась официально: в первом случае речь идет о двигателе SQRE4T15C, а во втором — SQRF4J16C. Ожидается, что в будущем гамма пополнится двухлитровым турбомотором и гибридной модификацией.

Chery

Chery

Частично обнародованы и динамические характеристики: максимальная скорость седана составляет 195 и 205 километров в час в зависимости от версии. Расход топлива составляет 6,5 литра на 100 километров в смешанно цикле у варианта с 1,6-литровым мотором, а с 1,5-литровым — 7,2 литра.

В основе седана лежит переднеприводная архитектура с поперечным расположением двигателя. Arrizo 8 положены 12,3-дюймовые экран мультимедийной системы, люк на крыше, система кругового обзора, проекционный дисплей, а также десять подушек безопасности (они включены в список базового оснащения). Размерность колесных дисков — от 16 до 18 дюймов. Из примечательного — управление настройками передних кресел вынесено на двери, как у моделей Mercedes-Benz.

Версия GT отличается обильным черным декором, другой решеткой радиатора и крупными патрубками выпускной системы.