Chery испытывает самый большой кроссовер на новой модульной платформе

Компания Chery приступила к испытаниям новой модели - кроссовера, который станет самым большим в линейке бренда, провозгласив начало жизни новой модульной платформы.

Фото: китайские-автомобили.рф китайские-автомобили.рф

Платформа T2X создана на базе архитектуры M3X, на которой построены кроссоверы премиум-линейки Exeed - модели VX и TXL. Первенцем на новой "тележке" станет кроссовер Tiggo 9, который, пишут "Китайские автомобили", получит несколько версий, которые будут отличаться уровнем отделки и техническими характеристиками.

Первая имеет кодовое название T26 и будет предлагаться с салоном на 5, 6 или 7 мест. Вторая - T26J будет исключительно пятиместной. Размер колёсной базы одинаковый - 2800 мм, ширина и высота тоже не различаются - 1920 и 1700 мм соответственно. Длина кузова же будет разной: у T26 этот параметр равен 4780 мм, у второй модификации он "плавающий" - 4750 или 4810 мм - такая разница слишком велика, если предположить, что она обусловлена дизайном пластикового обвеса.

Версии будут отличаться между собой и силовыми агрегатами. Для T26 заявлены турбированные моторы 1,6 и 2,0 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом", а для T26J - двухлитровый наддувной двигатель, агрегатированный 8-диапазонным "автоматом". Привод - передний или полный.

китайские-автомобили.рф