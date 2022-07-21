Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
59 минут назад

Новости автомира: кроссовер Chery Tiggo 9 - новая платформа, "автомат" и несколько версий

Российская Газета

Компания Chery приступила к испытаниям новой модели - кроссовера, который станет самым большим в линейке бренда, провозгласив начало жизни новой модульной платформы.

Chery испытывает самый большой кроссовер на новой модульной платформе
Фото: китайские-автомобили.рфкитайские-автомобили.рф

Платформа T2X создана на базе архитектуры M3X, на которой построены кроссоверы премиум-линейки Exeed - модели VX и TXL. Первенцем на новой "тележке" станет кроссовер Tiggo 9, который, пишут "Китайские автомобили", получит несколько версий, которые будут отличаться уровнем отделки и техническими характеристиками.

Первая имеет кодовое название T26 и будет предлагаться с салоном на 5, 6 или 7 мест. Вторая - T26J будет исключительно пятиместной. Размер колёсной базы одинаковый - 2800 мм, ширина и высота тоже не различаются - 1920 и 1700 мм соответственно. Длина кузова же будет разной: у T26 этот параметр равен 4780 мм, у второй модификации он "плавающий" - 4750 или 4810 мм - такая разница слишком велика, если предположить, что она обусловлена дизайном пластикового обвеса.

Версии будут отличаться между собой и силовыми агрегатами. Для T26 заявлены турбированные моторы 1,6 и 2,0 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом", а для T26J - двухлитровый наддувной двигатель, агрегатированный 8-диапазонным "автоматом". Привод - передний или полный.

китайские-автомобили.рф

Старт серийного производства Chery Tiggo 9 ожидается не ранее марта 2023 года.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители