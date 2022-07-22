Система управления «Ладами» со смартфона лишилась части функций

Телематическая платформа Lada Connect, позволяющая управлять автомобилем с помощью приложения на смартфоне, начала сбоить. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», производитель уже оповестил дилеров о проблемах с сервисом, вызванных неким «внешним техническим сбоем» — портал ознакомился с разосланным продавцам письмом. В результате оказалась недоступна активация новых пользователей и некоторые функции системы для модели Granta.

Фото: © Lada.ru © Lada.ru

Что именно стало причиной внешнего сбоя, в Lada не уточняют. Однако в письме указано, что это лишь «временные сложности», и производитель уже занимается их устранением. Как только Lada Connect вернется к полноценной работе, дилерам предписано связаться с клиентами, которые купили автомобили в период сбоя, чтобы активировать систему.

Собственную телематику Lada Connect АвтоВАЗ начал устанавливать на свой бестселлер Granta в мае прошлого года. Подключение к платформе тогда оценили в 12 тысяч рублей.

Через одноименное приложение, доступное для Android и iOS, можно получать данные о состоянии и месторасположении машины, а также управлять рядом функций: например, открывать двери и багажник, запускать мотор и звуковой сигнал, прогревать салон и включать кондиционер. Разработкой комплекса занималась российская компания «Лаборатория умного вождения».