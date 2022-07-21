Обновленный Kia Seltos: мощный турбомотор и "автомат" вместо "робота"

Kia рассказала о моторной гамме и коробках передач для рестайлингового Seltos, дизайн которого компания представила в конце июня.

Фото: Kia Kia

Пока обнародован список силовых агрегатов для домашнего рынка. Впервые для Seltos в Южной Корее предложат бензиновый 2.0 MPI мощностью 149 л.с., пару ему составит вариатор. С аналогичным силовым агрегатом кроссовер продаётся в РФ.

Kia

Двигатель 1.6 T-GDI прибавил в мощности: вместо прежних 177 л.с. он выдаёт 198 "лошадей", крутящий момент прежний - 265 Нм. Главная новость заключается в том, что "турбочетвёрка" сменила роботизированную коробку на классический 8-ступенчатый "автомат".

Kia

Продажи обновлённого "Селтоса" стартуют на днях.