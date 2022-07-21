Обновленный Kia Seltos: мощный турбомотор и "автомат" вместо "робота"

Kia рассказала о моторной гамме и коробках передач для рестайлингового Seltos, дизайн которого компания представила в конце июня.
Пока обнародован список силовых агрегатов для домашнего рынка. Впервые для Seltos в Южной Корее предложат бензиновый 2.0 MPI мощностью 149 л.с., пару ему составит вариатор. С аналогичным силовым агрегатом кроссовер продаётся в РФ.
Двигатель 1.6 T-GDI прибавил в мощности: вместо прежних 177 л.с. он выдаёт 198 "лошадей", крутящий момент прежний - 265 Нм. Главная новость заключается в том, что "турбочетвёрка" сменила роботизированную коробку на классический 8-ступенчатый "автомат".
Продажи обновлённого "Селтоса" стартуют на днях.
В России Kia Seltos можно купить начиная от 1,96 млн рублей за базовую версию с передним приводом, 123-сильным двигателем 1,6 литра и МКП. Версия с полным приводом стоит от 2,1 млн рублей.