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2 часа назад

Новости автомира: обновленный Kia Seltos получил мощный турбомотор и "автомат" вместо "робота"

Российская Газета

Kia рассказала о моторной гамме и коробках передач для рестайлингового Seltos, дизайн которого компания представила в конце июня.

Обновленный Kia Seltos: мощный турбомотор и "автомат" вместо "робота"
Фото: Kia Kia

Пока обнародован список силовых агрегатов для домашнего рынка. Впервые для Seltos в Южной Корее предложат бензиновый 2.0 MPI мощностью 149 л.с., пару ему составит вариатор. С аналогичным силовым агрегатом кроссовер продаётся в РФ.

Kia

Двигатель 1.6 T-GDI прибавил в мощности: вместо прежних 177 л.с. он выдаёт 198 "лошадей", крутящий момент прежний - 265 Нм. Главная новость заключается в том, что "турбочетвёрка" сменила роботизированную коробку на классический 8-ступенчатый "автомат".

Kia

Продажи обновлённого "Селтоса" стартуют на днях.

В России Kia Seltos можно купить начиная от 1,96 млн рублей за базовую версию с передним приводом, 123-сильным двигателем 1,6 литра и МКП. Версия с полным приводом стоит от 2,1 млн рублей.

Автоновости,Kia,
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