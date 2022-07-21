В России пятый месяц снижается стоимость бензина

По данным агентства «Росстат», в России 19-ю неделю подряд снижается стоимость бензина марки АИ-92. Однако для большинства жителей страны удешевление топлива практически незаметно. Дело в том, что изменения в стоимости совсем незначительные. К примеру, за последнюю неделю средняя розничная цена бензина АИ-92 снизилась всего на 0,02 процента за литр, достигнув 47 рублей 14 копеек. Таким образом, топливо подешевело всего на одну копейку.

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Средняя стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98 за последнюю неделю осталась на прежнем уровне. Сохранило свою цену и дизельное топливо, которое в среднем торгуется за 54 рубля и четыре копейки за литр. Специалисты зафиксировали снижение цен на бензин в пяти регионах России. Больше всего, на 0,7 процента, топливо подешевело в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге цены повысились на 0,6 и 0,1 процента. В столице цены на бензин остались без изменений.

С начала 2022 года стоимость бензина в России в среднем выросла на 0,3 процента. При этом топливо марки АИ-92 стало дешевле всего на 0,1 процента, а дизель подорожал на 1,6 процента. Кроме того, Росстат сообщил, что с 11 по 17 июля в стране на полтора процента выросло производство бензина, достигнув почти 854 000 тонн. При этом выработка дизельного топлива упала на 0,8 процента, до 1,64 миллиона тонн.