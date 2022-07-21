В России почти закончились запасы новых иномарок

Портал Autonews.ru опубликовал новую серию фотографий, снятых со складских площадок автомобилей в Санкт-Петербурге. Прежде на территориях огромных логистических терминалах в Подмосковье находились десятки тысяч новых иномарок. Теперь же, видимо, запасы машин в Северной столице практически закончились. Эксперты предрекали дефицит иностранных машин, однако автомобилей все-таки хватило на длительный срок. Что же, теперь ситуация близка к катастрофической.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Санкт-Петербург занимает третье место по объёмам продаж автомобилей в России. В Северной столице насчитают семь процентов от всего объёма реализуемых машин. Больше лишь у Москвы и Московской области — 16,3 и 8,8 процента. К местным дилерам модели поступают с трёх крупных терминалов. Кроме того, в регионе находятся склады при закрывшихся ныне заводах Hyundai-Kia, Toyota и Nissan.

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Судя по снимкам, количество автомобилей на всех площадках близко к нулю. Несколько машин, которые можно пересчитать по пальцам, остались на собственных складах автосалонов.

Что касается распределительных терминалов, то «Осиновая роща», принимавшая на себя часть нагрузки с завода Hyundai, на данный момент пустует. В центре «Северные ворота», где ранее хранили тысячи моделей Kia Rio, теперь вообще не осталось автомобилей. Аналогичная ситуация и с терминалом «Рольф-Петролеспорт». На площадке, вмещающей около 10 000 машин, находится несколько десятков транспортных средств.

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Специалисты ранее предрекали подобную ситуацию. Несмотря на то, что запасов иномарок хватило на достаточно длительный срок, стало очевидно, что машины действительно заканчиваются. При этом новых поставок больше не ждут. Дилеры постараются придержать оставшиеся автомобили на максимально длительный срок, что может привести к очередному росту цен. Таким образом, у россиян осталось немного вариантов: обратить свой взор на отечественный автопром, присмотреть китайские модели, опробовать «серые» схемы ввоза или попытаться чудом перехватить остатки со складов.