Porsche обновит все проданные модели Taycan

Автобренд Porsche рассказал про обновления, которые получит семейство электрокаров Taycan в следующем модельном году. Например, речь ведётся о модернизации бортовой медиасистемы, доработке силовой установки и новых опциях.

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Обновления реализовали благодаря модернизации ПО. Вследствие этого, новыми функциями смогут оснастить любую Taycan, независимо от года выпуска либо типа кузова. Для бортовой медиасистемы предусмотрели усовершенствованную версию интерфейса и оптимизированного голосового помощника. Taycan, выпущенные до февраля текущего года, похвастаются интегрированным сервисом Spotify. Ещё автопроизводитель предусмотрел проводное подключение смартфонов в рамках протокола Android Auto.

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Навигационные системы теперь смогут осуществлять сортировку зарядных станций в вопросе мощности. При этом автомобилисту будет проще отыскать ближайшую высокоскоростную современную «зарядку». Также улучшили работу парковочного ассистента.

Современные двухмоторные модификации Taycan, в случае режимов работы мотора Range/Normal, смогут полностью обесточить передний электродвигатель во время равномерного движения авто. За счёт этого уменьшаются потери на возникающее трение, а также увеличивается показатель запаса хода. При этом оптимизировали работу систему рекуперации.

Система терморегуляций АКБ стала более эффективной. В особенности это касается холодных условий. Это хорошо сказывается на запасе хода машин и быстрее пополняет энергетический запас. В случае запроса владельца Porsche, возможна разблокировка функции «комфортного доступа» после проведения обновления софта. Речь идёт о бесключевой разблокировки крышки багажника, а также дверей.

Все обновления для владельцев Taycan являются бесплатными, но для их установки понадобится посещение дилерского центра.

В модельном семействе Porsche Taycan в ноябре 2021 года появились две новые версии: «драйверская» модификация GTS и универсал Sport Turismo. Электрокары сейчас не поставляют в РФ по причине санкций.