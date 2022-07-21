Страховка на упрощённые Лады и УАЗы может подорожать

Упрощённые отечественные образцы моделей Lada и УАЗ, в которых отсутствуют системы безопасности, могут оказаться более дорогими в вопросе содержания, в сравнении с полноценными экземплярами. Согласно ожиданиям экспертов, на такие авто в итоге подорожают страховки.

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«Импортозамещённые» версии «Лада» и «УАЗ» выпускают без ABS, модулей ЭРА-ГЛОНАСС, а также подушек безопасности. У Lada отсутствуют также преднатяжители ремней безопасности переднего ряда. По причине отсутствия антиблокировочной системы увеличивается риск ДТП.

На всё это могут отреагировать отечественные страховые фирмы, увеличив тарифы на предлагаемые полисы. Практически наверняка этого стоит ожидать и для КАСКО. В данном случае ценообразование не регулируют государственные органы. Каждый страховщик может осуществлять установку своих базовых ценников и коэффициентов. Для авто в предлагаемых комплектациях могут повысить ставки.

При этом ситуация с ОСАГО является не такой однозначной. Страховщикам было бы на руку повысить ценники договоров под всевозможными предлогами, но систему расчёта утверждают на государственном уровне. В настоящее время у фирмы отсутствует инструмент, позволяющий выделять автовладельцев упрощённых моделей в категорию повышенной цены полиса.

Представители российских страховых фирм пока ещё не заявляли, что собираются повышать существующие тарифы. Ещё предстоит осуществить подсчёт степени рисков. При этом пока отсутствует статистика для этого. Транспортные средства, не оснащаемые системами безопасности, начали реализовывать совсем недавно.

В завершении стоит отметить, что «антикризисная» модификация Lada Granta, утратив ABS и подушки безопасности, не смогла решить все свои проблемы. В стенах отечественного автозавода скопилось примерно 2000 экземпляров транспортных средств без рулевых колёс.