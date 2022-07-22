Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси на водороде

Представителями авиационного подразделения Rolls-Royce Holdings, а также компании Hyundai Motor, было подписано соглашение в вопросе сотрудничества. Этим соглашением предусматривается совместная разработка новых автомобилей для различных секторов так называемой воздушной мобильности, начиная от городских аэротакси и заканчивая полноценными самолётами. Основное отличие будущих новинок будет заключаться в оснащении электрическими силовыми установками на специальных топливных элементах.

Фото: Car.ru Car.ru

Фирма Hyundai планирует заняться силовыми агрегатами. Согласно официальному сообщению компании, в данной сфере автобренд имеет довольно большой опыт. Джайвон Шин, являющийся главой авиационного подразделения марки Hyundai, отметил, что электроприводы с водородными топливными элементами должны в итоге стать главной технологией для современной авиации. Она поможет свести к минимуму уровень вредных технических выбросов в данной отрасли уже к середине века. Между тем, топливными элементами обеспечивается бесшумность функционирования силовых агрегатов, а также большой запас хода.

Специалисты Rolls-Royce займутся разработкой летательных современных аппаратов и их сертификацией. Роб Уотсон, являющийся президентом Rolls-Royce Electrical, заявил, что сотрудничество может привести обе фирмы к лидерству в рамках рынка «продвинутой современной воздушной мобильности».

Ближайший практический результат сотрудничества будет заключаться в демонстрации летательного аппарата, работающего полностью на электричестве. Она намечена на 2025-й год. Пока неизвестно, будут ли данные решения Rolls-Royce, а также Hyundai беспилотными для новой современной мобильности.