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2 часа назад

Новости автомира: Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси на водороде

Car.ru

Представителями авиационного подразделения Rolls-Royce Holdings, а также компании Hyundai Motor, было подписано соглашение в вопросе сотрудничества. Этим соглашением предусматривается совместная разработка новых автомобилей для различных секторов так называемой воздушной мобильности, начиная от городских аэротакси и заканчивая полноценными самолётами. Основное отличие будущих новинок будет заключаться в оснащении электрическими силовыми установками на специальных топливных элементах.

Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси на водороде
Фото: Car.ruCar.ru

Фирма Hyundai планирует заняться силовыми агрегатами. Согласно официальному сообщению компании, в данной сфере автобренд имеет довольно большой опыт. Джайвон Шин, являющийся главой авиационного подразделения марки Hyundai, отметил, что электроприводы с водородными топливными элементами должны в итоге стать главной технологией для современной авиации. Она поможет свести к минимуму уровень вредных технических выбросов в данной отрасли уже к середине века. Между тем, топливными элементами обеспечивается бесшумность функционирования силовых агрегатов, а также большой запас хода.

Специалисты Rolls-Royce займутся разработкой летательных современных аппаратов и их сертификацией. Роб Уотсон, являющийся президентом Rolls-Royce Electrical, заявил, что сотрудничество может привести обе фирмы к лидерству в рамках рынка «продвинутой современной воздушной мобильности».

Ближайший практический результат сотрудничества будет заключаться в демонстрации летательного аппарата, работающего полностью на электричестве. Она намечена на 2025-й год. Пока неизвестно, будут ли данные решения Rolls-Royce, а также Hyundai беспилотными для новой современной мобильности.

Supernal, являющаяся подразделением Hyundai, планирует в 2028-м году запуск действующей сети воздушных такси.

Автоновости,Rolls-Royce,Hyundai,Hyundai,
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