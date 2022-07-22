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2 часа назад

Новости автомира: в России полисы ОСАГО начали продавать в кредит

Газета.Ruиещё 5

Российские страховщики начали предлагать оформить кредит на полисы ОСАГО. Как сообщает «Коммерсантъ», дебютировала с такой услугой компания «Согласие», которая продает полисы, оформляя кредит через сервис ЮKassa в микрофинансовой организации. В Центробанке отмечают, что законодательство не предполагает продажу ОСАГО в рассрочку, однако эксперты полагают, что в нынешних условиях схему могут перенять и другие страховые компании.

Полисы ОСАГО начали продавать в кредит
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Помимо «Согласия», оформление полисов ОСАГО в рассрочку собираются предложить в «Совкомбанк страховании». За ними могут подтянуться и другие фирмы, считают эксперты: несмотря на то, что схема нетипична для рынка, в условиях снижения доходов россиян она может быть актуальна. Особенно удобно оформлять такие услуги компаниям, принадлежащим банкам.

Возможность не платить всю цену полиса разом поможет привлечь клиентов, а особенно актуален такой вариант будет для водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых «автогражданка» стоит десятки тысяч рублей. При этом в будущем эти же клиенты могут оказаться убыточными.

Таким образом, в долгосрочной перспективе оформление кредитов может дать отрицательный эффект. По словам заместителя гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Степана Деревянского, увеличение рисков в портфеле приведет к росту выплат по ОСАГО и коэффициенту убыточности.

В конце июня Центральный банк России сообщил о планах изменить тарифы на полисы обязательного страхования ОСАГО. Из-за существенного подорожания автомобильных запчастей базовый коридор решили расширить на 26 процентов. Когда изменения вступят в силу, пока неясно.

Автоновости,Банк России,Коммерсант,Совкомбанк,
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