Китайский аналог Google разработал недорогой электрокар без руля

Китайский IT-гигант Baidu, который за пределами Китая зачастую сравнивают с Google, презентовал электрический Apollo RT6 с автопилотом четвертого уровня. Новинку будут продавать за 250 тысяч юаней (около 2 миллионов рублей), и это довольно скромный ценник по меркам и куда менее технологичных автомобилей. Apollo RT6 примечателен тем, что у него будут две версии: с рулем и педалями и без них, так как автопилот такого уровня не предполагает вмешательства человека в процесс управления.