Китайский аналог Google разработал недорогой электрокар без руля

Китайский IT-гигант Baidu, который за пределами Китая зачастую сравнивают с Google, презентовал электрический Apollo RT6 с автопилотом четвертого уровня. Новинку будут продавать за 250 тысяч юаней (около 2 миллионов рублей), и это довольно скромный ценник по меркам и куда менее технологичных автомобилей. Apollo RT6 примечателен тем, что у него будут две версии: с рулем и педалями и без них, так как автопилот такого уровня не предполагает вмешательства человека в процесс управления.
Первый прототип роботакси без руля компания Baidu продемонстрировала ровно год назад, однако тот автомобиль меньше походил на серийный. Новый же прототип представляет собой кросс-вэн, причем в версии без органов управления салон рассчитан всего на двух пассажиров.
В Baidu заверяют, что автопилот безопасен: поведение беспилотника на дороге можно сравнить с поведением водителя с 20-летним стажем. За движение в автономном режиме отвечает комплекс, включающий 38 датчиков и радаров.
Согласно планам IT-гиганта, роботакси Apollo RT6 будут введены в эксплуатацию в Китае уже в следующем году.