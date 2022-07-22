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3 часа назад

Новости автомира: китайский аналог Google разработал недорогой электрокар без руля

Motor.ru

Китайский IT-гигант Baidu, который за пределами Китая зачастую сравнивают с Google, презентовал электрический Apollo RT6 с автопилотом четвертого уровня. Новинку будут продавать за 250 тысяч юаней (около 2 миллионов рублей), и это довольно скромный ценник по меркам и куда менее технологичных автомобилей. Apollo RT6 примечателен тем, что у него будут две версии: с рулем и педалями и без них, так как автопилот такого уровня не предполагает вмешательства человека в процесс управления.

Китайский аналог Google разработал недорогой электрокар без руля
Фото: © Baidu© Baidu

Первый прототип роботакси без руля компания Baidu продемонстрировала ровно год назад, однако тот автомобиль меньше походил на серийный. Новый же прототип представляет собой кросс-вэн, причем в версии без органов управления салон рассчитан всего на двух пассажиров.

Вариант с рулем, который показали на видео, тоже выглядит необычно: вместо традиционного рулевого колеса установлен штурвал с компактным дисплеем панели приборов. В числе других особенностей беспилотника — сдвижные двери, панорамное остекление, множество экранов и дисплеев в салоне, а также оптика с функцией анимации.

В Baidu заверяют, что автопилот безопасен: поведение беспилотника на дороге можно сравнить с поведением водителя с 20-летним стажем. За движение в автономном режиме отвечает комплекс, включающий 38 датчиков и радаров.

Согласно планам IT-гиганта, роботакси Apollo RT6 будут введены в эксплуатацию в Китае уже в следующем году.

Автоновости,Baidu,Google,
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