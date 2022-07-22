Lada Niva Travel придется еще подождать

Производственный план АвтоВАЗа на август сверстан пока без возобновления сборки Lada Niva Travel. Не исключено, что это событие будет перенесено на месяц позже, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Текущий выпуск автомобилей в настоящее время обеспечен поставками автокомпонентов. Но с 12 сентября завод планирует перевести все автосборочные линии на пятидневный график работы. И, возможно, АвтоВАЗ и его поставщики постараются сделать запасы комплектующих к этой дате, уточняет источник.

Напомним, сейчас российская компания собирает Lada Granta и Lada Niva Legend.