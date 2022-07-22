В Армении резко вырос импорт электромобилей

В Армении все больше водителей переходят на экологичные автомобили. По данным Министерства окружающей среды, только в первом полугодии в страну привезли почти семь тысяч электрокаров.

Резкий рост импорта связан с тем, что содержание электромобилей менее затратно. Еще один важный фактор – недавние поправки в Налоговом кодексе. Теперь ввоз в страну транспорта с электродвигателями не облагается таможенной пошлиной. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2023 года.