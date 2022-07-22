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1 час назад

Новости автомира: в Армении резко вырос импорт электромобилей

Мир24

В Армении все больше водителей переходят на экологичные автомобили. По данным Министерства окружающей среды, только в первом полугодии в страну привезли почти семь тысяч электрокаров.

В Армении резко вырос импорт электромобилей
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Резкий рост импорта связан с тем, что содержание электромобилей менее затратно. Еще один важный фактор – недавние поправки в Налоговом кодексе. Теперь ввоз в страну транспорта с электродвигателями не облагается таможенной пошлиной. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2023 года.

В Армении зарегистрировано больше 16 тысяч электромобилей.

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