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46 минут назад

Гигантские склады новых машин в России уже опустели

Никита Бородкин

Гигантские склады новых машин в России уже опустели. Как сообщает Autonews, его корреспонденты съездили в Санкт-Петербург и выяснили, что терминалы-накопители, которые ранее были забиты автомобилями, теперь почти полностью пусты.

Гигантские склады новых машин в России уже опустели
Фото: unsplash.comunsplash.com

В частности, фабрика Toyota в Шушарах за первую половину 2022 года произвела 7,5 тыс. RAV4 и менее 5 тыс. Camry, причем основная масса была продана в течение января-февраля — 5,7 и 3,5 тыс. соответственно. На данный момент площадка хранения предприятия оказалась абсолютно пустой.

Схожая ситуация наблюдается и на заводе Nissan. Сейчас производство закрыто из-за нарушившихся торгово-экономических отношений и западных санкций, из-за чего все запасенные автомобили уже были распроданы.

В двух километрах от фабрики Nissan находится завод Hyndai, который в прошлом году собрал более 200 тысяч автомобилей. За первые два месяца текущего года корейцы продали почти 35 тысяч машин, однако после динамика резко сократилась. Их склады также оказались пусты — все оставшиеся машины уже направили на склады к дилерам.

Отмечается, что схожая ситуация сложилась и в терминалах «Осиновая роща», «Северные ворота» и «Рольф-Петролеспорт» — огромные площади, ранее заполненные машинами, теперь пустуют.

Автоновости,Nissan,Toyota,Hyundai,
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