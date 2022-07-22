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37 минут назад

Новости автомира: производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти переносить не будут

Российская Газета

В очередной раз появились слухи о переносе производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Но, видимо, кто-то поспешил выдать желаемое за действительное.

Производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти переносить не будут
Фото: АВТОВАЗАВТОВАЗ

В пресс-службе АвтоВАЗа "Российской газете" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

На самом деле есть несколько весомых причин, по которым реализация якобы разработанного проекта по переносу производства невозможна. Первая - ситуация, в которой находится завод: выпуск машин всё ещё хромает. По крайней мере, большинства моделей: бесперебойно выпускается Lada Granta, наращивается выпуск Niva Legend, Lada Largus выпустят лишь ограниченной партией, про Xray можно забыть на очень долгое время, Lada Vesta в Ижевске не стартует ранее первого квартала 2023 года.

Вторая причина несостоятельности проекта - огромная работа по перенастройке цепочки поставок, которая вследствие поиска поставщиков ближе к производству в Тольятти, непременно ударит по социально-экономическому сектору Удмуртии: заказы потеряют местные предприятия, персоналу "Лада Ижевск" придётся искать новую работу.

Третья причина - вопрос по заводу в Ижевске: что делать с ним, если перевести "Весту" в Тольятти? Напомним, ижевская площадка занимается выпуском только Lada Vesta.

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