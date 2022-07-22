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3 часа назад

Автоновости: в России частично отменят параллельный импорт

Motor.ru

Схему параллельного импорта для некоторых товаров в России вскоре отменят, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Случится это, когда эти продукты удастся импортозаместить — тогда усилия властей направят на поддержку спроса на отечественную продукцию. Окажутся ли автомобили зарубежных марок или комплектующие в числе товаров, которые первыми исключат из списка доступных для «серого» ввоза, пока неизвестно.

В России частично отменят параллельный импорт
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Мантуров подчеркнул, что параллельный импорт — это временное решение, на которое власти пошли, чтобы помочь рынку справиться с шоком от прекращения привычных поставок. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил вице-премьер.

Задача производителей — выстроить стратегию замещения всей западной продукции российскими аналогами, напомнил Мантуров. Как только в стране появится достаточно своих товаров, параллельный ввоз конкурентов зарубежного производства будет прекращен.

Закон о легализации параллельного импорта позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товары из списка, составленного Минпромторгом. В нем более 50 групп товаров и более 200 брендов, причем большая их часть — это автомобили и комплектующие.

В частности, «всерую» власти разрешают ввозить машины Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и других марок, отказавшихся от поставок в Россию.

Что касается российского производства, то выпуск легковых автомобилей в мае сократился на 96,7 процента, до 3,7 тысячи машин. Это в 30,3 раза меньше результата того же месяца 2021 года. В сумме за пять месяцев 2022 года в стране собрали 268 тысяч легковушек — на 56,4 процента меньше, чем за январь-май 2021-го.

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