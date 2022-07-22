В России частично отменят параллельный импорт

Схему параллельного импорта для некоторых товаров в России вскоре отменят, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Случится это, когда эти продукты удастся импортозаместить — тогда усилия властей направят на поддержку спроса на отечественную продукцию. Окажутся ли автомобили зарубежных марок или комплектующие в числе товаров, которые первыми исключат из списка доступных для «серого» ввоза, пока неизвестно.

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Мантуров подчеркнул, что параллельный импорт — это временное решение, на которое власти пошли, чтобы помочь рынку справиться с шоком от прекращения привычных поставок. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил вице-премьер.

Задача производителей — выстроить стратегию замещения всей западной продукции российскими аналогами, напомнил Мантуров. Как только в стране появится достаточно своих товаров, параллельный ввоз конкурентов зарубежного производства будет прекращен.

Закон о легализации параллельного импорта позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товары из списка, составленного Минпромторгом. В нем более 50 групп товаров и более 200 брендов, причем большая их часть — это автомобили и комплектующие.