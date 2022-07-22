Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: у новой Toyota Tundra обнаружился опасный «глюк»

Motor.ru

Toyota объявила об отзыве 31,4 тысячи пикапов Tundra третьего поколения — модель поступила в продажу в США только в осенью 2021 года. Причиной отзывной кампании стал опасный «глюк»: при движении задним ходом на экран выводится изображение не с задней камеры, а с фронтальной. Это может дезинформировать водителя и стать причиной аварии. В ремонт направят партию стандартных Tundra, выпущенных с 3 ноября 2021 года по 12 июля 2022 года, а также гибридные пикапы, произведенные с 15 марта по 8 июля 2022 года.

У новой Toyota Tundra обнаружен опасный «глюк»
Фото:  Toyota Toyota

Сбою подвержены автомобили, укомплектованные системой кругового обзора. Она включает комплекс камер, установленных со всех сторон, которые дают обзор на 360 градусов. При движении задним ходом должна автоматически включаться задняя камера, но вместо этого на экране появляется изображение с камеры, установленной спереди.

Система кругового обзора на Toyota Tundra третьего поколения

К слову, это уже не первая проблема с системой кругового обзора на Tundra третьего поколения. Ранее компании уже пришлось отозвать более 18 тысяч пикапов, произведенных 10 мая 2021 года по 13 апреля 2022 года, из-за того, что в холодную погоду задняя камера не включается вовсе.

Другой «глюк» в этом году обнаружили у Hyundai Santa Fe 2022 модельного года. У корейского кроссовера проблема была связана с цифровой панелью приборов — картинка на экране переворачивается на 180 градусов. Тогда отзыв затронул 714 машин.

Автоновости,Toyota Tundra,Hyundai Santa Fe,Hyundai,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители