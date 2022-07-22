У новой Toyota Tundra обнаружен опасный «глюк»

Toyota объявила об отзыве 31,4 тысячи пикапов Tundra третьего поколения — модель поступила в продажу в США только в осенью 2021 года. Причиной отзывной кампании стал опасный «глюк»: при движении задним ходом на экран выводится изображение не с задней камеры, а с фронтальной. Это может дезинформировать водителя и стать причиной аварии. В ремонт направят партию стандартных Tundra, выпущенных с 3 ноября 2021 года по 12 июля 2022 года, а также гибридные пикапы, произведенные с 15 марта по 8 июля 2022 года.

Фото: Toyota Toyota

Сбою подвержены автомобили, укомплектованные системой кругового обзора. Она включает комплекс камер, установленных со всех сторон, которые дают обзор на 360 градусов. При движении задним ходом должна автоматически включаться задняя камера, но вместо этого на экране появляется изображение с камеры, установленной спереди.

Система кругового обзора на Toyota Tundra третьего поколения

К слову, это уже не первая проблема с системой кругового обзора на Tundra третьего поколения. Ранее компании уже пришлось отозвать более 18 тысяч пикапов, произведенных 10 мая 2021 года по 13 апреля 2022 года, из-за того, что в холодную погоду задняя камера не включается вовсе.