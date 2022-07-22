В Германии третий год пытаются продать Lexus LFA за 1 млн евро

С апреля 2020 года эксклюзивный автосалон в Германии ищет покупателя на это купе Lexus LFA 11-летней давности. Явная редкость автомобиля и его ничтожный пробег в 870 км вселили в продавца уверенность, что он может запросить за него 1 049 600 евро, включая налоги.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

В отличие от большинства других спортивных автомобилей LFA, этот обтянут безвкусной хромированной пленкой. Продавец утверждает, что при необходимости его можно легко снять. Интерьер, показанный на фотографиях, кажется первозданным и сочетает в себе красную и черную кожаную отделку с деталями из углеродного волокна и алюминия.

ПроКроссовер.ру