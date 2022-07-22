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1 час назад

Новости автомира: в Германии третий год пытаются продать Lexus LFA за 1 млн евро

ПроКроссовер.ру

С апреля 2020 года эксклюзивный автосалон в Германии ищет покупателя на это купе Lexus LFA 11-летней давности. Явная редкость автомобиля и его ничтожный пробег в 870 км вселили в продавца уверенность, что он может запросить за него 1 049 600 евро, включая налоги.

В Германии третий год пытаются продать Lexus LFA за 1 млн евро
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

В отличие от большинства других спортивных автомобилей LFA, этот обтянут безвкусной хромированной пленкой. Продавец утверждает, что при необходимости его можно легко снять. Интерьер, показанный на фотографиях, кажется первозданным и сочетает в себе красную и черную кожаную отделку с деталями из углеродного волокна и алюминия.

ПроКроссовер.ру

Совместно разработанный Toyota и Yamaha 4,8-литровый двигатель V10 под капотом развивает мощность 560 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,7 секунды. Lexus произвел всего 500 единиц LFA, поэтому экземпляры с небольшим пробегом, как правило, дороги даже по меркам коллекционеров.

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