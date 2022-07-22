В России с апреля закрылись 100 дилерских автоцентров

К середине июля количество дилерских центров в России снизилось на 101 ед. по сравнению с апрелем этого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Сейчас в РФ насчитывается 3102 автодилера.

За три последних месяца в России было расторгнуто 160 дилерских контрактов и заключено 59 новых, причем почти все новые связаны с китайскими брендами. Отмечается, что у Exeed стало на 13 дилеров больше, у FAW — на девять, у Chery – на семь, у Geely – на пять. Также по два новых дилера появилось у Haval и JAC.