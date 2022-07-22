АвтоВАЗ может начать продажи новой Lada Vesta без планшета

Отгрузка нового поколения Lada Vesta в дилерские центры начнётся в ближайшее время, сообщает "Лада.онлайн" со ссылкой на представителя дилерской сети. Это автомобили, которые были выпущены до приостановки производства. Старт серийного выпуска Lada Vesta NG был объявлен в феврале этого года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

По данным инсайдеров, всего к отгрузке планируется примерно 800 автомобилей: седанов и универсалов, а также их кросс-версий. Все они будут распределены по дилерской сети - по две машины на автосалон. Известно, что "Весты" представлены в средних комплектациях Comfort+ и Luxe, а вот машин в топовой версии с полностью цифровой приборной панелью и планшетом мультимедиа не будет.

"Стоит отметить, что дилерским центрам запретили передавать эти машины журналистам или блогерам для тест-драйвов без согласования с АвтоВАЗом", - пишет "Лада.онлайн".

Цены в настоящее время пока неизвестны, но их могут объявить до конца июля.

В пресс-службе завода "Российской газете" сообщили, что "пока не подтверждают" данную информацию.