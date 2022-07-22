Себестоимость УАЗов выросла на 32%, продажи упали на 35%

Производство автомобилей УАЗ подорожало на 32% из-за перемен в логистике, на которую повлиял уход из России ключевых поставщиков. Об этом сообщает издание Ulpressa со ссылкой на гендиректора УАЗа Адиля Ширинова.

Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости» Николай Хижняк/РИА «Новости»

Комплектующие от западных поставщиков Bosсh, Joyson и Continental удалось заместить на альтернативных из Китая, Турции и Белоруссии (гидроагрегаты, системы безопасности, вакуумные усилители, блоки управления двигателем). В результате себестоимость автомобиля выросла на 32% главным образом из-за изменившейся логистики (+60%), говорится в заметке.

По словам Адиля Ширинова, на Ульяновском автозаводе рассчитывают на исключительно российских поставщиков.

«Нам всем намного спокойнее, когда работаем с чисто российским поставщиком. Даже аналог в дружественной стране это все равно длинная логистика. У нас остается не так много направлений – Китай и Турция», – сказал глава УАЗа.