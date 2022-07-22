В Нидерландах создали прототип электромобиля, поглощающего углекислый газ

Команда из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) построила прототип электромобиля, который не только не наносит существенного ущерба окружающей среде, но и захватывает углекислый газ из атмосферы во время движения. Авторы рассчитывают, что машина поглотит больше газа, чем выделилось в течение ее жизненного цикла.

Фото: Carakoom Carakoom

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Материалы: Команда Zem создала монокок и панели кузова с использованием аддитивных производственных технологий, позволяющих снизить потери материалов при создании и выделить «столь мало углекислого газа, насколько это возможно» с использованием вторично переработанного пластика, остатки которого можно применять в других проектах. Переработанный пластик используется и в салоне, наряду с экостойкими материалами вроде так называемой «ананасовой кожи» — альтернативы реальной коже, выпускаемой из целлюлозных волокон ананасовых листьев.

Окна вместо стекла делают из поликарбоната — в команде утверждают, что его использование менее вредно для окружающей среды. Модульная мультимедийная система, модульная электроника и модульное освещение могут при необходимости изыматься и использоваться в других продуктах. Команда Zem создала монокок и панели кузова с использованием аддитивных производственных технологий, позволяющих снизить потери материалов при создании и выделить «столь мало углекислого газа, насколько это возможно» с использованием вторично переработанного пластика, остатки которого можно применять в других проектах.

Carakoom

Силовая установка: Во время движения электромобиль Zem не выделяет углекислый газ. Известно, что в машине установлены девять тяговых аккумуляторов емкостью по 2,3 кВт·ч, используется двигатель мощностью 22 кВт, а также дифференциал от Audi с относительно высоким передаточным числом для увеличения крутящего момента.

Также известно, что используется система рекуперативного торможения, позволяющая выжать из аккумуляторов чуть больше энергии во время эксплуатации. На кузове можно увидеть встроенные солнечные батареи. Кроме того, используются камеры заднего вида для уменьшения сопротивления воздуха.

Главная фишка: Видимая часть системы очистки выглядит как стандартная решетка радиатора. На самом деле, через неё происходит захват воздуха для его очищения. По данным разработчиков, каждые 20 тысяч километров пробега на скорости около 60 км/ч из атмосферы удаляется около 2 кг углекислого газа. Хотя это очень незначительное количество, при массовом применении технологии вклад в декарбонизацию планеты может быть вполне реальным.

Фильтр Zem заполняется под завязку после 320 км дороги – такие фильтры можно очищать, используя зеленую энергетику, а захваченный CO2 будет сливаться в баллоны на зарядных станциях.

Правда, пока неизвестно, что дальше делать с углекислым газом, но некоторые «зеленые» проекты позволяют использовать его в промышленности и даже для создания экостойкого топлива и пластиков. Видимая часть системы очистки выглядит как стандартная решетка радиатора. На самом деле, через неё происходит захват воздуха для его очищения.

Что дальше: Пока что проект является лишь доказательством концепции, но в будущем планируется увеличить эффективность фильтра. После окончания жизненного цикла электромобиля планируется использовать его компоненты настолько эффективно, насколько это возможно.