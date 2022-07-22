Показан новый Geely Atlas на платформе Volvo

Компания Geely поделилась тизерами новой модели, которой пока по традиции присвоен только индекс — FX11. Судя по официальным фотографиям, которые появились в китайских СМИ, это будет кроссовер на платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. Новинку называют «новым Atlas», при этом автомобиль крупнее актуального Атласа (в России продается как Atlas Pro), и ему прочат полноценную гибридную силовую установку.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На сегодняшний день в линейке Geely насчитывается уже несколько моделей на платформе CMA. Это XingYue (экспортное название — Tugella), XingYue L (Geely Monjaro, который ждут в России) и XingRui (седан Preface). В скором времени к ним присоединится XingYao — именно это имя в Китае прочат будущему кроссоверу с внутризаводским обозначением FX11.

Новинка превзойдет по габаритам Atlas Pro, которому придет на смену: габаритная длина увеличится на 12 сантиметров, также он будет на шире на семь сантиметров и незначительно ниже. Дизайн полностью новый — никаких общих черт с нынешним Atlas Pro не прослеживается. Новинка выполнена в новой фирменной стилистике Geely под названием Energy Storm, которую компания использует с прошлого года.

Согласно данным из сертификационных документов, FX11 получит четыре модификации. Базовым двигателем станет 1,5-литровая турбочетверка BHE15-EFZ (181 лошадиная сила) — этот же мотор обещан обновленному Coolray.

Также заявлен двухлитровый бензиновый агрегат JLH-4G20TDJ, который развивает 218 сил и работает с тандеме с семискоростным преселективным «роботом». Позже в гамму войдут и гибриды с функцией подзарядки от розетки. Оба получат установку на базе все того же турбомотора 1.5.