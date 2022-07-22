Двух автодилеров приговорили к огромному штрафу за завышение цен

Суд вынес приговор по делу об обмане потребителя, в котором фигурируют два дилера из Бруклина, США. Они искусственно завышали цены на автомобили.

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Карини Оливеро увидела рекламу от CarGurus, в которой фигурировал Jeep Grand Cherokee 2017 года выпуска по цене 27 994 доллара. Она совершила авансовый платёж в размере десяти тысяч, но в итоге покупка автомобиля обошлась в 36 585 долларов. Дилер объяснил это кредитной историей Оливеро, которая не позволяет продать им клиенту авто по заявленной в рекламе цене.

Как оказалось, Карини Оливеро не единственная, кто столкнулся с таким произволом. В местное общество прав потребителей поступили десятки аналогичных жалоб на действия дилеров. Итогом рассматриваемого дела стал приговор суда двум компаниями Brooklyn Mitsubishi и Brooklyn Volkswagen, которых уличили в более чем семи тысячах нарушений различных законов, в числе которых ведение деятельности без соответствующей лицензии, продажа автомобилей, участвующих в отзывных кампаниях, реклама с вводящим в заблуждение содержанием и устаревшими данными и так далее.

Компании были оштрафованы на полмиллиона долларов и выплатили обманутым клиентам компенсацию, суммарный объём которой составил 304 900 долларов.