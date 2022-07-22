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3 часа назад

Зарядку электромобилей доверили роботам

Lenta.ru

Автопроизводитель Ford начал тестировать в Германии роботизированную зарядку для электромобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Зарядку электромобилей доверили роботам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В компании представили зарядную станцию Pro Charging, предназначенную для обслуживания автомобиля без участия водителя. Для подзарядки авто владелец электрокара должен припарковаться около станции и вызвать робота с помощью приложения. Устройство определит положение машины, откроет лючок и самостоятельно подключится к интерфейсу для зарядки.

Представители Ford объяснили, что для зарядки машины владельцу не придется покидать салон авто. В компании также подчеркнули, что роботу могут довериться пользователи, которые по тем или иным причинам не способны выйти из автомобиля — например, люди с ограниченными возможностями.

На предприятии рассказали, что в будущем при зарядке машины потребуется минимальное участие пользователя. Инженеры Ford предсказали, что владелец автомобиля может дать команду своему электрокару подзарядиться — затем машина самостоятельно доедет до станции и после обслуживания вернется обратно.

По завершении испытаний в Германии Ford намерена разместить роботизированные зарядные станции для электромобилей на парковочных местах для инвалидов и на территории домохозяйств.

В середине июля автомобильный эксперт Джонатан Гитлин назвал низкую скорость зарядки основной проблемой электрокаров. Также эксперт отметил, что во время дальних поездок автолюбителю приходится планировать маршрут, чтобы не оказаться без зарядки.

Автоновости,Ford,
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