Kia Seltos променял «робот» на новый «автомат» после рестайлинга

Фирма Kia раскрыла техническую начинку обновлённого Seltos в день начала продаж в Южной Корее. Оказалось, что после рестайлинга кроссовер с турбомотором 1.6 стал мощнее и променял 7-ступенчатый преселективный «робот» на новый 8-скоростной «автомат». Характеристики базовой версии с «атмосферником» 2.0 и вариатором не поменялись. Помимо технического апгрейда Kia Seltos получил новый дизайн интерьера и изменённый экстерьер.

Фото: © Kia © Kia

О внешних особенностях рестайлинга Kia Seltos стало известно в конце июня. Кроссовер нового образца проще всего узнать по секциям дневных ходовых огней в плоскости радиаторной решётки и диодной соединительной ленте стоп-сигнала между задними фонарями. Однако менее выразительных изменений достаточно — Kia пришлось поменять весь аэродинамический обвес, крышку багажника и даже задние крылья.

Столь же серьёзные перемены в салоне — Seltos получил информационно-развлекательный комплекс с изогнутыми тачскрином диагональю 12,3 дюйма, визуально объединённым с цифровой приборной панелью. Блок климат-контроля стал кнопочным, фиксируемый селектор трансмиссии заменён шайбой.

В Южной Корее у базового кроссовера остался 149-сильный (179 Нм) двигатель 2.0, вариатор и передний привод. Можно доплатить за наддувную «четвёрку» 1.6: у турбомотора неизменен крутящий момент (265 Нм), но увеличилась мощность (со 177 до 198 лошадиных сил), а место преселективного «робота» занял классический «автомат» с гидротрансформатором. Любопытно, что с новой коробкой передач расход топлива символически увеличился (на 0,05 литра на 100 километров). Полный привод — опция для обоих агрегатов.