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54 минуты назад

Новости автомира: Kia Seltos променял «робот» на новый «автомат» после рестайлинга

Motor.ruиещё 1

Фирма Kia раскрыла техническую начинку обновлённого Seltos в день начала продаж в Южной Корее. Оказалось, что после рестайлинга кроссовер с турбомотором 1.6 стал мощнее и променял 7-ступенчатый преселективный «робот» на новый 8-скоростной «автомат». Характеристики базовой версии с «атмосферником» 2.0 и вариатором не поменялись. Помимо технического апгрейда Kia Seltos получил новый дизайн интерьера и изменённый экстерьер.

Kia Seltos променял «робот» на новый «автомат» после рестайлинга
Фото: © Kia© Kia

О внешних особенностях рестайлинга Kia Seltos стало известно в конце июня. Кроссовер нового образца проще всего узнать по секциям дневных ходовых огней в плоскости радиаторной решётки и диодной соединительной ленте стоп-сигнала между задними фонарями. Однако менее выразительных изменений достаточно — Kia пришлось поменять весь аэродинамический обвес, крышку багажника и даже задние крылья.

Столь же серьёзные перемены в салоне — Seltos получил информационно-развлекательный комплекс с изогнутыми тачскрином диагональю 12,3 дюйма, визуально объединённым с цифровой приборной панелью. Блок климат-контроля стал кнопочным, фиксируемый селектор трансмиссии заменён шайбой.

В Южной Корее у базового кроссовера остался 149-сильный (179 Нм) двигатель 2.0, вариатор и передний привод. Можно доплатить за наддувную «четвёрку» 1.6: у турбомотора неизменен крутящий момент (265 Нм), но увеличилась мощность (со 177 до 198 лошадиных сил), а место преселективного «робота» занял классический «автомат» с гидротрансформатором. Любопытно, что с новой коробкой передач расход топлива символически увеличился (на 0,05 литра на 100 километров). Полный привод — опция для обоих агрегатов.

В Южной Корее обновлённый Kia Seltos подорожал примерно на два процента и теперь стоит от 20,62 до 26,85 миллиона вон (эквивалент 0,9 - 1,2 миллиона рублей по текущему курсу) в зависимости от начинки и оснащения. В других странах кроссоверу только предстоит рестайлинг, причём для локальных версий гамма тоже может быть пересмотрена.

Автоновости,Кроссовер,Kia,
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