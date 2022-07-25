Возобновит ли Volkswagen работу в России?

«Фольксваген Груп Рус» приняла решение закрыть свой офис в Нижнем Новгороде 5 июля. Однако основное производство базируется в Калужской области, а оттуда сообщений о закрытии не поступало — только о приостановке деятельности.

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Компания Volkswagen официально объявила о закрытии офиса в Нижнем Новгороде и уходе с производственной площадки на ГАЗе. Однако новостей по основному производству в стране — по калужскому заводу автоконцерна — до сих пор нет. Business FM пообщалась с сотрудниками предприятия и выяснила, как они живут, сколько еще готовы ждать и что обсуждают неофициально.

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Закрытие нижегородского офиса затронуло примерно 60 человек, большинство из них приняли предложение добровольно покинуть компанию, договорившись о выходном пособии. На калужском заводе, где трудятся несколько тысяч человек, люди в основном ждут. Во-первых, им платят две трети от заработной платы — оклады в зависимости от должности и если не брать топ-менеджмент — от 25 тысяч до 70 тысяч рублей. Во-вторых, идти особо некуда, рассказал радиостанции один из работников предприятия Аркадий:

«Никто практически не уходит, все ждут: хорошие места у всех, никому не хочется никуда уходить. Тем более сейчас, честно говоря, некуда».

Звонок сотрудников радиостанции в середине рабочей недели застал Аркадия в деревне. Качество связи было крайне низкое. Это же красноречиво описывает и ситуацию в целом. По словам председателя Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрия Трудового, все ждут официальных сообщений от Volkswagen, но их нет. Пока обсуждаются только инсайды, утверждает Дмитрий Трудовой:

«Неофициально у нас есть информация, что, исходя из утвержденной производственной программы, как минимум производство не возобновится до середины января 2023 года. Пока официальных разговоров о том, что компания будет уходить, нет. Инсайдерские вещи проскакивают по поводу того, что поступало предложение в администрацию губернатора, то есть в правительство Калужской области, продать предприятие, но якобы отказались брать на себя такие огромные расходы. Такая же схема, когда Renault продавал «Автофрамос» правительству Московской области с функцией выкупа назад. Это инсайдерская информация. От руководства она не поступала».