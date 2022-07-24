ОСАГО в России начали продавать в кредит

Некоторые страховые фирмы начали реализовывать полисы ОСАГО в рассрочку либо кредит. При этом ещё ряд компаний собираются присоединиться к данной практике.

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По мнению экспертов, такого рода механизм может в итоге заинтересовать автомобилистов, имеющих богатую аварийную историю, для которых стоимость полисов составляет десятки тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что одна из используемых схем работает благодаря содействию микрофинансовой специальной организации. Ею выплачивается цена полиса страховой фирмы, поздней получая от водителя деньги обратно.

По заявлению Банка России, механизм реализаций ОСАГО по кредиту законодательством напрямую не предусматривается. При этом, покупателям полисов не запрещается оформление займа на сумму стоимости ОСАГО у банка, являющегося партнёром страховой фирмы.

Эксперты отмечают, что данную практику в дальнейшем будут использовать более широко. В первую очередь это касается компаний, которые аффилированные со специальными фин-учреждениями. В данном случае им проще будет наладить взаимодействие в вопросе кредитов.

За счёт услуги кредитования страховщики смогут сохранить своих потенциальных клиентов с высокими ценниками на ОСАГО. При этом имеются также и риски. В рамках взятой в отдельности страховой фирмы, реализация полисов ОСАГО непосредственно в кредит, в итоге может сделать данное направление страхования более убыточным.

Банком России в последних числах июня было предложено очередное расширение тарифного коридора по ОСАГО. В этот раз рассматривалось 26 процентов в обе стороны. По мнению экспертов, за счёт такого расширения стоит ожидать увеличение ценников на полисы для автомобилистов, которые очень часто попадают в дорожно-транспортные происшествия.