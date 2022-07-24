Bugatti продала NFT по мотивам гиперкара La Voiture Noire

В отличие от Chevrolet, который провалил проект Own the Color по продаже эксклюзивного спорткара Corvette Z06 поколения C8 и уникального NFT-токена, эксперимент Bugatti в области невзаимозаменяемого токена увенчался успехом. Созданная совместно с ювелирным домом Asprey миниатюрная копия Bugatti La Voiture Noire из чистого золота и NFT-токен по ее мотивам были проданы на торгах Phillips Auction House в Лондоне — лот реализовали в рамках мероприятия 20th Century & Contemporary Art Evening Sale.

Фото: motor.ru motor.ru

Проект появился после того, как масштабную модель гиперкара из стерлингового серебра, тираж которой составил 261 экземпляр — максимальная скорость La Voiture Noire в милях в час — в комплекте с соответствующими NFT раскупили практически мгновенно.

В Asprey решили сделать ещё более дорогую и редкую модель из 24-каратного розового золота, которая с помощью QR-кода связана с NFT-токеном.

Скульптура, изготовленная вручную в лондонской мастерской Asprey за четыре месяца, получила окрашенный в безошибочно узнаваемые цвета Bugatti и Asprey постамент. Кроме того, покупателю предложили возможность заказать ещё одну миниатюру по мотивам La Voiture Noire, но за отдельную плату.