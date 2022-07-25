Какие комплектации получит новая Lada Vesta

АвтоВАЗ презентовал дилерам комплектации Lada Vesta NG (New Generation), и некоторые слайды оказались в распоряжении СМИ. По данным RCI News, в ближайшее время в автосалоны отгрузят небольшую партию машин в комплектациях Comfort и Comfort Plus. Также заявлен уровень исполнения Luxe, но такие автомобили «разойдутся по сотрудникам завода», утверждает портал. Базовой и максимальной версий у новой Vesta пока не будет, причем именно для топовой комплектации ранее заявлялся большой вертикальный планшет мультимедийной системы.

Фото: © Lada © Lada

Судя по слайдам, в комплектации Comfort модель получит систему «Старт/Стоп», бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя, светодиодную оптику, систему курсовой устойчивости, систему экстренного вызова при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности и антенну-плавник на крыше. Также заявлены кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, трехступенчатый подогрев передних кресел, передние и задние электростеклоподъемники и аудиоподготовка.

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Версия Comfort Plus дополнена семидюймовым экраном мультимедийной системой, центральным подлокотником, регулировками водительского кресла по высоте и в области поясницы и круиз-контролем с ограничителем скорости. Внешне этот вариант можно отличить от более дешевого по окрашенным в цвет кузова наружным зеркалам и ручкам. За доплату для такой Vesta предложат обогрев ветрового стекла и задние датчики парковки.

И, наконец, в комплектации Luxe Веста будет укомплектована климат-контролем, камерой заднего вида и задними датчиками парковки. В салоне появится очечник.

Из дополнительных опций упоминаются обогрев ветрового стекла, противотуманки, датчики дождя и света, подогрев сидений второго ряда и задний подлокотник. Потолок может быть обит черной тканью, а на стеклах предусмотрена тонировка. Такую Lada Vesta можно будет заказать в двухцветном кузове с черной крышей и черными же корпусами наружных зеркал.

С появлением Vesta NG в палитру войдут и два новых для модели цвета, серебристый «Булат» и золотисто-оранжевый «Гарфилд».