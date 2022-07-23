ГИБДД предупредила москвичей об усиленном рейде

Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем официальном Telegram-канале, что в субботу, 23 июля, в округах столицы после 20-00 начнется усиленный рейд. Водителей будут проверять на состояние опьянения вплоть до 23-00 воскресенья.

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В ведомстве пояснили, что решение принято на основе аналитического отчета о том, на территории каких столичных округов чаще всего попадают в ДТП нетрезвые владельцы транспортных средств.

В ГИБДД подчеркнули, что осознанно не рассказывают, где конкретно пройдет мероприятие. Но предложили комментаторам попробовать угадать.