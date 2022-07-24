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38 минут назад

Новости автомира: Changan объявила российские цены на кроссовер Uni-K

Газета.Ruиещё 1

Китайская компания Changan назвала цены на кроссовер Uni-K в России. Стоимость автомобиля начинается от 3 219 900 руб.

Changan объявила российские цены на кроссовер Uni-K
Фото: ChanganChangan

Так, автомобиль в базовой комплектации Comfort оснащается датчиками света и дождя, электрорегулировкой водительского кресла, системой дистанционного запуска двигателя, встроенным видеорегистратором, системой кругового обзора, подогревом всех кресел, двухзонным климат-контролем.

В комплектации Luxe за 3 369 900 руб. установлены адаптивный «круиз», беспроводное зарядное устройство для смартфонов, аудиосистема Sony. Топовая версия Tech за 3 479 900 руб. отличается наличием премиальной медиасистемы, динамиков в подголовнике водительского кресла, вентиляции передних сидений, атмосферной подсветки, сенсорным управлением дверью багажника и 21-дюймовых колесных дисков.

Автомобиль получил 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью 226 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В базовой версии предусмотрен только передний привод. Две старшие комплектации предполагают наличие системы полного привода.

Автоновости,Кроссовер,
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