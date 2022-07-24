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1 час назад

Новости автомира: Раскрыта внешность новейшего автобуса-вездехода КамАЗ

Motor.ru

Внешность новейшего автобуса-вездехода КамАЗ для нефтяников и газовиков раскрыта благодаря изданию «Авторевю». Коллеги опубликовали изображения перспективной разработки КамАЗа — полноприводного автобуса с каркасно-панельным кузовом и пневматической подвеской. По предварительным данным, новый автобус будет рассчитан на 32 пассажиров, шасси окажется унифицировано с КамАЗ-43502, а под капотом пропишутся дизельные и метановые двигатели.

Раскрыта внешность новейшего автобуса-вездехода КамАЗ
Фото: © Автобус-вездеход КамАЗ, рендер© Автобус-вездеход КамАЗ, рендер

Слухи о том, что КамАЗ разрабатывает комфортабельный автобус повышенной проходимости появились в январе. В настоящий момент компании, добывающие полезные ископаемые, используют для перевозки пассажиров грузовики с вахтовыми надстройками, так что конкурентов у новинки фактически нет.

Хотя автобус-вездеход тоже будет частично унифицирован с грузовыми КамАЗами, благодаря независимым подвескам на пневмоэлементах от челнинской фирмы «Ростар» новинка должна быть гораздо комфортнее. Удобнее станет и водителю — салон автобуса спереди окажется таким же, как кабина грузовика КамАЗ семейства К5. В стиле самых современных отечественных кабин будет выдержан и кузов нового автобуса.

Сроки серийного производства инновационного автобуса не уточняются. В ближайшие месяцы расширения гаммы КамАЗа ждать едва ли стоит, ведь из-за санкций продажи НефАЗа сократились на 40 процентов, и по неофициальным данным даже типовые новые автобусы скоро придётся собирать из восстановленных запчастей.

Автоновости,Нефаз,
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