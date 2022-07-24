В Сети показали неофициальный рендер нового кроссовера КрАЗ-255

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru решили продемонстрировать неофициальные рендеры нового кроссовера КрАЗ-255 2022-2023 модельного года.
Новая модель сделана на платформе европейского паркетника Renault Captur. Российская версия отличается стильной внешностью. Автомобиль получил большую радиаторную решётку, крупные бамперы, защитный пластиковый обвес по всему периметру кузова и высокий дорожный просвет.
За работоспособность нового КрАЗ-255 2022-2023 отвечал бы 147-сильный силовой агрегата объёмом 2,0 литра. Трансмиссия могла бы быть механической или коробка-«автомат».
А вот привод был бы исключительно передним, уточняют авторы материала. Появление такого кроссовера на российском авторынке маловероятно, однако на представленных иллюстрациях гипотетическая модель выглядит вполне реалистично.