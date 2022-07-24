В Сети показали неофициальный рендер нового кроссовера КрАЗ-255

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru решили продемонстрировать неофициальные рендеры нового кроссовера КрАЗ-255 2022-2023 модельного года.

Фото: naavtotrasse.ru naavtotrasse.ru

Новая модель сделана на платформе европейского паркетника Renault Captur. Российская версия отличается стильной внешностью. Автомобиль получил большую радиаторную решётку, крупные бамперы, защитный пластиковый обвес по всему периметру кузова и высокий дорожный просвет.

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За работоспособность нового КрАЗ-255 2022-2023 отвечал бы 147-сильный силовой агрегата объёмом 2,0 литра. Трансмиссия могла бы быть механической или коробка-«автомат».