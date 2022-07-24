Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
41 минуту назад

Новый кроссовер КрАЗ-255 2022-2023 года показали на первых рендерах в Сети

FBM.ru

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru решили продемонстрировать неофициальные рендеры нового кроссовера КрАЗ-255 2022-2023 модельного года.

В Сети показали неофициальный рендер нового кроссовера КрАЗ-255
Фото: naavtotrasse.runaavtotrasse.ru

Новая модель сделана на платформе европейского паркетника Renault Captur. Российская версия отличается стильной внешностью. Автомобиль получил большую радиаторную решётку, крупные бамперы, защитный пластиковый обвес по всему периметру кузова и высокий дорожный просвет.

FBM.RU

За работоспособность нового КрАЗ-255 2022-2023 отвечал бы 147-сильный силовой агрегата объёмом 2,0 литра. Трансмиссия могла бы быть механической или коробка-«автомат».

А вот привод был бы исключительно передним, уточняют авторы материала. Появление такого кроссовера на российском авторынке маловероятно, однако на представленных иллюстрациях гипотетическая модель выглядит вполне реалистично.

Автоновости,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители