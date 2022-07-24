Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
47 минут назад

Новости автомира: минпромторг поддержал идею «заморозки» транспортного налога

Car.ru

Депутаты Государственной Думы предложили ввод в Российской Федерации моратория на транспортный налог для покупателей российских транспортных средств.

Минпромторг поддержал идею «заморозки» транспортного налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная инициатива уже была поддержана руководством Минпромторга. В случае введения моратория, он должен оказаться временным. Депутаты решили предложить освободить российских автовладельцев от транспортных налогов на 2-3 года.

В письме Дениса Мантурова, являющегося главой Минпромторга, в адрес авторов этой инициативы, значится, что ведомство считает возможным поддержать такую идею. При этом окончательное решение будет приниматься Министерством финансов.

В Минфине заявили, что такого рода предложений пока не наблюдалось в официальных каналах. В случае внесения подобной идеи, её пообещали рассмотреть.

Транспортный налог, предусмотренный для легкового автотранспорта в Российской Федерации, рассчитывают, принимая в учёт мощность силовых агрегатов, некоторые переменные, включая, например, регион применения машин.

АвтоВАЗ в настоящее время занимается выпуском только машин с силовыми агрегатами, которые способны генерировать до 90 лошадиных сил. В случае воплощения предложения депутатов в реальность, московское население, купившее новые «антикризисные» Lada Granta, смогут сэкономить примерно 1000 руб/год.

Пока неясно, будут ли инициативу российских депутатов распространять на прочие виды автотранспорта, кроме легковых автомобилей.

Раньше в стране были модифицированы «налоги на роскошь». Речь идёт о повышенной ставке транспортных налогов для машин, стоимость которых составляет более 3 000 000 руб.

Принимая в учёт увеличение расценок на легковые машины, «роскошными» начали считать даже массовые версии. Вследствие этого планка была поднята одновременно до 10 000 000 руб.

В завершении стоит отметить, что российские пенсионеры также должны платить налоги на транспорт, если действующие региональные власти не устанавливают ряд определенных условий и исключений.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,Госдума,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители