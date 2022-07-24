Две иномарки отправили на спецстоянку за неуплату штрафов на 2 млн руб.

В Москве эвакуировали на спецстоянку автомобили Infiniti и Renault за долги их владельцев по штрафам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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«Еще две иномарки отправились на спецстоянку из-за долгов владельцев: общая сумма - 2 млн руб. Водители Infinity и Renault регулярно нарушали правила парковки и не оплачивали штрафы Московской административной дорожной инспекции. Поэтому их авто арестовали и отправили на спецстоянку», - говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что теперь владельцы смогут вернуть свои машины только после полного погашения долгов.