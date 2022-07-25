Названы три самых быстро дешевеющих автомобиля с пробегом

Американская аналитическая компания Compare the Market собрала данные о стоимости автомобилей на вторичном рынке и выяснила, каких из них дешевеют стремительнее прочих. В отдельную выборку попали модели, которые наиболее часто встречались в поисковых запросах американцев в Google. В итоге в рейтинг машин, которые дешевеют быстрее остальных, попала и японская модель. На первом месте оказался электрический хэтчбек Nissan Leaf.

Фото: © Nissan © Nissan

Nissan Leaf за год эксплуатации теряет 49 процентов от изначальной стоимости, а на втором и третьем месте находятся Range Rover и Nissan Altima с показателями 44 и 42 процента соответственно. То, что Leaf быстро теряет стоимость, объясняется тем, что это уже далеко не современный электромобиль, и на рынке есть куда более технологичные предложения. По какой причине дешевеют Range Rover и Nissan Altima, аналитики не уточняют.