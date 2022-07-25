Названы три самых быстро дешевеющих автомобиля с пробегом

Американская аналитическая компания Compare the Market собрала данные о стоимости автомобилей на вторичном рынке и выяснила, каких из них дешевеют стремительнее прочих. В отдельную выборку попали модели, которые наиболее часто встречались в поисковых запросах американцев в Google. В итоге в рейтинг машин, которые дешевеют быстрее остальных, попала и японская модель. На первом месте оказался электрический хэтчбек Nissan Leaf.
Nissan Leaf за год эксплуатации теряет 49 процентов от изначальной стоимости, а на втором и третьем месте находятся Range Rover и Nissan Altima с показателями 44 и 42 процента соответственно. То, что Leaf быстро теряет стоимость, объясняется тем, что это уже далеко не современный электромобиль, и на рынке есть куда более технологичные предложения. По какой причине дешевеют Range Rover и Nissan Altima, аналитики не уточняют.
Что же касается популярных запросов американцев, то в их числе Jeep Wrangler (более 760,9 тысячи запросов в год). На втором месте — пикап Toyota Tacoma, информацию о котором искали почти 509,5 тысячи человек. На третьей строчке с Tesla Model 3 с показателем 490,36 тысячи поисковых запросов.
Американцы также часто гуглят Honda Civic, Toyota 4Runner, Honda Accord и Toyota Camry, а также Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee и Honda CR-V. Если же посмотреть на рейтинг в целом, то в него входят всего две американские марки, это Jeep и Tesla.