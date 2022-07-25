Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: названы три самых быстро дешевеющих автомобиля с пробегом

Motor.ruиещё 1

Американская аналитическая компания Compare the Market собрала данные о стоимости автомобилей на вторичном рынке и выяснила, каких из них дешевеют стремительнее прочих. В отдельную выборку попали модели, которые наиболее часто встречались в поисковых запросах американцев в Google. В итоге в рейтинг машин, которые дешевеют быстрее остальных, попала и японская модель. На первом месте оказался электрический хэтчбек Nissan Leaf.

Названы три самых быстро дешевеющих автомобиля с пробегом
Фото: © Nissan© Nissan

Nissan Leaf за год эксплуатации теряет 49 процентов от изначальной стоимости, а на втором и третьем месте находятся Range Rover и Nissan Altima с показателями 44 и 42 процента соответственно. То, что Leaf быстро теряет стоимость, объясняется тем, что это уже далеко не современный электромобиль, и на рынке есть куда более технологичные предложения. По какой причине дешевеют Range Rover и Nissan Altima, аналитики не уточняют.

Что же касается популярных запросов американцев, то в их числе Jeep Wrangler (более 760,9 тысячи запросов в год). На втором месте — пикап Toyota Tacoma, информацию о котором искали почти 509,5 тысячи человек. На третьей строчке с Tesla Model 3 с показателем 490,36 тысячи поисковых запросов.

Американцы также часто гуглят Honda Civic, Toyota 4Runner, Honda Accord и Toyota Camry, а также Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee и Honda CR-V. Если же посмотреть на рейтинг в целом, то в него входят всего две американские марки, это Jeep и Tesla.

Автоновости,Toyota 4Runner,Nissan Altima,Nissan Leaf,Jeep Wrangler,Honda Accord,Toyota Camry,Jeep Grand Cherokee,Toyota Tacoma,Toyota Highlander,Honda CR-V,Rover,Tesla Model 3,Honda Civic,Land Rover,Jeep,Nissan,Toyota,Honda,Tesla,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители