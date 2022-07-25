Почти новый DeLorean из фильма «Назад в будущее» пустят с молотка

Почти новый DeLorean DMC-12, известный по фильму «Назад в будущее», пустят с молотка в США. Аукционный дом Bring-a-Trailer выставил на торги автомобиль 1981 года выпуска, проехавший всего 569 миль (916 километров). После долгого простоя купе проверили и подготовили к эксплуатации — в апреле поменяли свечи зажигания, форсунки, аккумулятор, топливный насос, главный тормозной цилиндр и другие пришедшие в негодность детали.

Фото: bringatrailer.com bringatrailer.com

Классический DeLorean DMC-12 разошёлся тиражом менее девяти тысяч экземпляров, но большая часть купе сохранилась до наших дней. Аукцион предлагает аутентичную двухдверку раннего образца с 5-ступенчатой «механикой» и двигателем PRV V6 объёмом 2,85 литра мощностью 132 лошадиные силы.

У DeLorean DMC-12 бесхитростный серый кожаный салон, а опции типичны для начала 1980-х — есть электростеклоподъёмники, кондиционер и стереосистема. Кузов выполнен в стандартном для модели сером цвете; дополняют картину фирменные колёса в виде турбин диаметром 14 дюймов спереди и 15 дюймов сзади.

За два дня до окончания торгов за купе готовы выложить 60 тысяч долларов. Осенью 2020 года эстонский комиссионный магазин планировал выручить сравнимую сумму за аналогичный DeLorean DMC-12, но с непрозрачной историей владения и неизвестным пробегом.