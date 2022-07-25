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1 час назад

Новости автомира: первый китайский бренд объявил об экспансии на японский авторынок

Motor.ru

О грядущей экспансии на японский авторынок объявил первый китайский бренд: в Стране восходящего солнца попробует свои силы BYD. Уже создана дочерняя компания BYD Auto Japan, анонсирована продуктовая линейка, а журналистам показали первый праворульный автомобиль марки — им стал кроссовер Atto 3. Продажи «тройки» в Японии начнутся в январе будущего года, летом локальную гамму пополнит хэтчбек Dolphin, а осенью — седан Seal.

Первый китайский бренд объявил об экспансии на японский авторынок
Фото: © BYD / autohome.com.cn© BYD / autohome.com.cn

О какой-либо адаптации китайских электромобилей к японскому рынку не сообщается, так что по всей видимости модели будут отличаться только расположением руля. В таком случае BYD Atto 3 отличится запасом хода до 485 километров, BYD Dolphin — до 471 километра, а BYD Seal — до 555 километров. Всякий раз речь идёт об измерениях по оптимистичному циклу NEDC.

За оставшиеся до начала продаж полгода BYD планирует создать сервисную и дилерскую сети, так что у китайских электрокаров будет полное техническое сопровождение. Недооценивать фирму BYD не стоит: за счёт успехов в Поднебесной эта марка уже обошла по продажам Tesla, так что в Японию приходит один из мировых лидеров в сфере электромобилестроения.

Успехи BYD сказались на капитализации — по состоянию на июнь этого года китайский гигант вошёл в тройку лидеров в автомобильном бизнесе, уступив только Tesla и Toyota. Уникальность BYD в том, что фирма практически не зависит от поставщиков — на собственных заводах выпускают и аккумуляторы, и электронные компоненты.

Автоновости,BYD,Toyota,Tesla,
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