Первый китайский бренд объявил об экспансии на японский авторынок

О грядущей экспансии на японский авторынок объявил первый китайский бренд: в Стране восходящего солнца попробует свои силы BYD. Уже создана дочерняя компания BYD Auto Japan, анонсирована продуктовая линейка, а журналистам показали первый праворульный автомобиль марки — им стал кроссовер Atto 3. Продажи «тройки» в Японии начнутся в январе будущего года, летом локальную гамму пополнит хэтчбек Dolphin, а осенью — седан Seal.

Фото: © BYD / autohome.com.cn © BYD / autohome.com.cn

О какой-либо адаптации китайских электромобилей к японскому рынку не сообщается, так что по всей видимости модели будут отличаться только расположением руля. В таком случае BYD Atto 3 отличится запасом хода до 485 километров, BYD Dolphin — до 471 километра, а BYD Seal — до 555 километров. Всякий раз речь идёт об измерениях по оптимистичному циклу NEDC.

За оставшиеся до начала продаж полгода BYD планирует создать сервисную и дилерскую сети, так что у китайских электрокаров будет полное техническое сопровождение. Недооценивать фирму BYD не стоит: за счёт успехов в Поднебесной эта марка уже обошла по продажам Tesla, так что в Японию приходит один из мировых лидеров в сфере электромобилестроения.