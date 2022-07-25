Юрист рассказал, как отменить выписанный ГИБДД штраф

Все штрафы ГИБДД можно оспорить в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Если подать жалобу именно в этот срок, то постановление не вступит в законную силу. Подробности рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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«Если же решение будет положительным, то и штраф можно будет оспорить. Все жалобы подаются в то ведомство, которое его выписало», – подчеркнул Уткин.

Если за назначенное время предполагаемый нарушитель не смог подать жалобу, то к ней будет нужно приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления. Однако нет гарантий, что его удовлетворят, передает «Прайм».