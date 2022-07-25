Россиянам напомнили об уголовной ответственности за вождение без прав

В России с 25 июля вводится уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без прав, сообщает ТАСС.

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В силу вступила часть 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством водителем без прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За это последует наказание в виде штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Кроме того, уголовная ответственность грозит водителю за управление автомобилем, трамваем и иным механическим транспортным средством, если тот лишен права управления транспортными средствами и подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ.