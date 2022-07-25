Россиян предупредили о неожиданных штрафах за ремонт автомобиля

Какие неожиданные штрафы могут получить россияне при ремонте автомобиля рассказала агентству «Прайм» доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

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По ее словам, штраф можно получить за ремонт и мытье транспорта в непредназначенных для этого местах. К таким относятся дворы многоквартирных домов. Там нельзя, к примеру, сливать топливо и масло, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели. Нарушителю грозит штраф от 100 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юридических — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Можно и отделаться предупреждением.

В столице ремонт и мытье транспортного средства вне специально отведенных для этого мест запрещено законом, так как считается загрязнением территории. Нарушение этих норм грозит штрафом от 1000 до 3000 рублей для граждан, и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для юрлиц.

По словам Рагулиной, во дворе многоквартирного дома можно лишь очистить тряпкой стекла и фары автомобиля. При этом поливать их водой запрещено – это может считаться как мытье.