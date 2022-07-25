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1 час назад

Новости автомира: четырехдневка на АвтоВАЗе может закончиться досрочно

Российская Газета

АвтоВАЗ прорабатывает решение о введении пятидневной рабочей недели для автосборочного производства с 15 августа, информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Четырехдневка на АвтоВАЗе может закончиться досрочно
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

Очевидно, что завод готовится к работе в условиях недавно вступившей в действие госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, на Lada Granta Classic’22 и без того сложился высокий спрос.

Напомним, с 6 июня все подразделения завода заняты 4 дня в неделю с одним нерабочим неоплачиваемым днем. Такой режим установлен по 4 сентября. В качестве поддерживающей меры АвтоВАЗ совместно с региональными властями организовал на этот период для своих сотрудников временную занятость в виде хозработ. На них записалось около 26,4 тысячи вазовцев.

Также на АвтоВАЗе принято решение о сохранении на время четырехдневки всех предусмотренных коллективным договором льгот и выплат как при полной рабочей неделе.

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