Четырехдневка на АвтоВАЗе может закончиться досрочно

АвтоВАЗ прорабатывает решение о введении пятидневной рабочей недели для автосборочного производства с 15 августа, информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Очевидно, что завод готовится к работе в условиях недавно вступившей в действие госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, на Lada Granta Classic’22 и без того сложился высокий спрос.

Напомним, с 6 июня все подразделения завода заняты 4 дня в неделю с одним нерабочим неоплачиваемым днем. Такой режим установлен по 4 сентября. В качестве поддерживающей меры АвтоВАЗ совместно с региональными властями организовал на этот период для своих сотрудников временную занятость в виде хозработ. На них записалось около 26,4 тысячи вазовцев.