Audi начала продажи семиместного кроссовера Q6

Немецкая компания Audi начала продажи нового кроссовера Q6, сообщает пресс-служба бренда. Пока модель доступна только в Китае по цене от 500 тыс. юаней (около 4,291 млн руб. по текущему курсу).

Фото: Audi Audi

Длина нового кроссовера составляет 5099 мм, ширина — 2014 мм, а высота — 1784 мм. Модель построена на платформе MQB Evo. В машине могут разместиться до семи человек, включая водителя. Салон отделан кожей.