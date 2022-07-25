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46 минут назад

Новости автомира: ГАЗ приостановил производство автомобилей

Motor.ruиещё 2

Горьковский автозавод приостановил выпуск автомобилей 25 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Группы ГАЗ». Конвейер остановился в связи с запланированным корпоративным отпуском, который продлится две недели. Сборку машин планируется возобновить 8 августа, однако во время каникул завод не будет полностью простаивать: за это время планируется осуществить установку оборудования для организации серийного производства новой модели — «Соболь NN».

ГАЗ приостановил производство автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Последнюю неделю июля и первую неделю августа сотрудники, не ушедшие в корпоративный отпуск, будут заниматься установкой и наладкой нового оборудования для выпуска «Соболя» следующего поколения. Речь идет о новых линиях сварки, расширении производства штампованных деталей, улучшении окрасочного и сборочного цехов. Также будет создано новое производство для выпуска облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой.

Также за две недели на нижегородском предприятии проведут сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы. Как отметили в пресс-службе компании, все эти виды работ невозможно провести без полной остановки производства автомобилей.

Старт продаж нового «Соболь NN» запланирован на четвертый квартал 2022 года. Они начнутся с грузового и грузопассажирского фургонов, заказы на которые ГАЗ уже принимает. Благодаря инсайдерам уже известна и стартовая цена: базовый фургон с задним приводом и дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 оценили в 2,4 миллиона рублей. Судя по нынешним дилерским прайсам, «Соболь-NN» окажется дороже предшественника по меньшей мере на 20 процентов.

Автоновости,Группа ГАЗ,
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