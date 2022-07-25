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1 час назад

Дешевые китайские электрокары

Motor.ru

Электромобили постепенно перестают быть роскошью. Аккумуляторы дешевеют, а автопроизводители выпускают всё более доступные модели «на батарейках». Пожалуй, наибольший прогресс в этой сфере демонстрирует Китай: здесь регулярно появляются «зелёные» новинки, причём иногда очень дешёвые. В последнее время местные фирмы представили немало подобных машин. Они не поражают вместительностью, динамикой или дальнобойностью, но удивляют низкой ценой. На фоне этих электрокаров даже «антикризисная» Lada Granta кажется расточительной покупкой.

1/33 Dongfeng Nano Box. В Китае появился аналог Renault Kwid. Модель получила три модификации и четыре окраски — белую, чёрную, голубую и розовую
Фото: motor.ru
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2/33 У кроссовера узкая диодная головная оптика, соединённая хромированной полоской, двухцветный кузов и частично скрытые ручки дверей. Зарядный порт расположен в передней части. Размеры машины составляют 3732 х 1579 х 1515 миллиметров, расстояние между осями — 2423 миллиметра (автомобиль чуть короче Lada Granta)
Фото: motor.ru
3/33 Электродвигатель выдаёт порядка 45 лошадиных сил и 125 Нм. Батарея ёмкостью 27,2 киловатт-часа даёт возможность проехать на одном заряде до 331 километра. Полная зарядка в обычном режиме займёт до четырёх часов, но с помощью экспресс-зарядки всего за полчаса удастся увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов
Фото: motor.ru
4/33 В двухцветном интерьере — семидюймовая «приборка» и 10-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы, распознающей голос. Отпирать двери, а также управлять кондиционером и ещё некоторыми функциями можно посредством приложения. Cтоимость варьируется от 65 700 до 71 700 юаней (в переводе на рубли по нынешнему курсу — от 542 тысяч до 592 тысяч)
Фото: motor.ru
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5/33 BAW Yuanbao. Концерн BAIC вывел на рынок компактный электромобиль. В «базе» 3,2-метровая машина (размером со знаменитый ВАЗ-1111 Ока) снабжена аккумулятором ёмкостью 9,9 киловатт-часа, обеспечивающим 120 километров запаса хода, и электромотором (27 лошадиных сил, 85 Нм) на задней оси
Фото: motor.ru
6/33 Спереди — подвеска McPherson, сзади — неразрезной мост, а аккумулятор размещён между осями. Масса наиболее доступного варианта — 693 килограмма, а топ-версии с батареей на 13,6 киловатт-часа и пробегом на одной зарядке до 170 километров весят приблизительно на 50 килограммов больше
Фото: motor.ru
7/33 У новинки диодная светотехника, многофункциональный руль, цифровые приборы и мультимедиасистема с семидюймовым экраном. За доплату предложены искусственная кожа в интерьере, камеры по кругу, 10,25-дюймовый тачскрин, парктроники, Wi-Fi, АБС, климатическая установка и подушки безопасности
Фото: motor.ru
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8/33 Электрокар считается четырёхместным, но грузоподъёмность составляет всего три центнера, а задние сиденья и багажник не слишком вместительны. Стоимость — 39 900 юаней (338 тысяч рублей)
Фото: motor.ru
9/33 Changan Lumin. В Китае 3,3-метровый электромобиль оказался примерно в полтора раза доступнее, чем «упрощённая» Lada Granta в России — от 48 900 юаней (около 420 тысяч рублей)
Фото: motor.ru
10/33 «Мультяшный» облик должен привлечь молодёжь: решётка радиатора напоминает улыбку, а круглая головная оптика похожа на глаза с прикрытыми веками
Фото: motor.ru
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11/33 Опционально доступны две подушки и климатическая система, а 14-дюймовые колёса — наиболее крупные для этого сегмента в КНР
Фото: motor.ru
12/33 Мотор выдаёт 41 лошадиную силу, а вариантов батарей три — ёмкостью от 12,9 до 38 киловатт-часов. Запас хода — от 155 до 301 километра. В салоне — 10,2-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы и виртуальные приборы
Фото: motor.ru
13/33 Wuling Hongguang Mini. Весной наиболее доступный и популярный электромобиль Китая обрёл геймерское исполнение GameBoy Edition. Четыре варианта оформления отличаются друг от друга окраской, наружным декором, колёсами и обивкой интерьера. При этом у всех особые фары со светодиодными ДХО, соединённые тонкой полоской
Фото: motor.ru
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14/33 Hurricane Phantom посвящён играм на военную тему и окрашен в чёрный колер с красными акцентами. Светлый Interstellar Roaming вдохновлён стилем киберпанк и научной фантастикой. Зелёный Jungle Crossing выпустили в честь приключенческих игр, а Party Sweetheart в цвете кофе и хаки — в честь симуляторов
Фото: motor.ru
15/33 Длина составляет 2997 миллиметров, высота — 1604 миллиметра. Электромотор стал мощнее: он развивает 41 лошадиную силу вместо прежних 27
Фото: motor.ru
16/33 Аккумулятор ёмкостью 26,5 киловатт-часа позволяет преодолеть на одной зарядке до 280 километров по местному стандарту CLTC против стандартных 120–170 километров. За электрокар в «базе» просят около 28 800 юаней (244 тысячи рублей)
Фото: motor.ru
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17/33 Hongrui Xiaohu Tiger. Прошлой осенью появился компактный электромобиль в двух- и четырёхместном исполнениях. Длина «короткой» модификации — меньше трёх метров, «растянутой» — 3,4 метра, а расстояние между осями — 1,98 и 2,44 метра соответственно. Объём багажника «длинной» версии — 681 литр
Фото: motor.ru
18/33 Чтобы сэкономить место, от центрального тоннеля отказались. На передней панели расположился единый кластер цифровых приборов и тачскрина мультимедиасистемы, а кнопки смены режимов трансмиссии размещены по центру. Трёхспицевый руль лишён элементов управления
Фото: motor.ru
19/33 В комплектацию включены камера заднего вида, АБС, система распределения тормозных усилий, пара подушек и датчик давления в шинах. Предусмотрены спортивный и экономичный режимы движения
Фото: motor.ru
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20/33 Электромотор развивает 41 лошадиную силу, а аккумулятор ёмкостью 11,8 киловатт-часа позволяет проехать на одной зарядке до 170 километров по стандарту NEDC. В пятидверном варианте двигатель развивает уже 46 сил, но запас хода уменьшается до 160 километров. Цена — от 29 900 юаней (около 253 тысяч рублей)
Фото: motor.ru
21/33 Chery Ant. «Муравей» (так название модели переводится с английского) дебютировал ещё пять лет назад и уже не раз был обновлён
Фото: motor.ru
22/33 Это трёхдверный хэтчбек с габаритами 3,2 х 1,67 х 1,5 метра и расстоянием между осями 2,15 метра, вмещающий четверых пассажиров
Фото: motor.ru
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23/33 41-сильный электродвигатель совмещён с батареей ёмкостью 30,6 или 38 киловатт-часов. Дальнобойность — от 301 до 408 километров по стандарту NEDC
Фото: motor.ru
24/33 Прошлой осенью машину якобы засняли в России, но фотография оказалась фейком. В Китае такую машину можно купить за 59,9 тысячи юаней (510 тысяч рублей)
Фото: motor.ru
25/33 Changan BenBen E-Star. В начале прошлого года компания вывела на рынок дешёвое исполнение своего электромобиля — National Edition. Длина составляет 3,73 метра, расстояние между осями — 2,41 метра, а багажник вмещает 147 литров груза
Фото: motor.ru
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26/33 Чтобы снизить цену, машину лишили кондиционера, диодной оптики, подушек безопасности, электрической регулировки зеркал, цифровых приборов и 10,25-дюймового тачскрина медиасистемы
Фото: motor.ru
27/33 Электромотор развивает 41 лошадиную силу и 150 Нм, а аккумулятор ёмкостью 23,38 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 150 километров по стандарту NEDC. Автомобиль может набрать 101 километр в час. В «базе» — электрические стеклоподъёмники, центральный замок, АБС и датчик давления в шинах. За такую версию попросят 29,8 тысячи юаней (253 тысячи рублей)
Фото: motor.ru
28/33 Богаче оснащённый Changan BenBen E-Star National Edition Xinyue дороже, но его электромотор выдаёт уже 75 сил и 170 Нм. Аккумулятор ёмкостью 31,18 или 32,2 киловатт-часа позволяет проехать без подзарядки 301 километр. В списке оснащения — задние парктроники, магнитола, кондиционер и внутреннее освещение
Фото: motor.ru
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29/33 Никуда не делся и исходный Changan BenBen E-Star с иным оформлением салона, диодной передней оптикой, парой подушек, литыми дисками и кондиционером. Однако и просят за него ещё больше
Фото: motor.ru
30/33 Chery iCar QQ. Прошлой осенью компания представила дешёвый электрокар. Аккумулятор ёмкостью 9,6 либо 13,9 киловатт-часа, расположенный под полом, позволяет проехать без подзарядки 120 или 170 километров по стандарту NEDC
Фото: motor.ru
31/33 Размещённый сзади электромотор развивает 27 лошадиных сил и 85 Нм. У машины четыре посадочных места, 12-дюймовые диски, неразрезной задний мост, рулевая колонка без регулировки и простенькая отделка
Фото: motor.ru
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32/33 Опции — мультимедиасистема с тачскрином, кондиционер, подушка безопасности водителя, камера заднего вида, парктроники и датчики давления в шинах, но системы стабилизации нет — лишь АБС
Фото: motor.ru
33/33 Масса наиболее лёгкой модификации — 669 килограммов, наиболее тяжёлой — 750 килограммов. Ради улучшения пассивной безопасности в дверях использован W-образный профиль, а в передней части есть зона программируемой деформации. Цена — от 29,9 тысячи юаней (254 тысячи рублей)
Фото: motor.ru
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