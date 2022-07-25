Электромобили постепенно перестают быть роскошью. Аккумуляторы дешевеют, а автопроизводители выпускают всё более доступные модели «на батарейках». Пожалуй, наибольший прогресс в этой сфере демонстрирует Китай: здесь регулярно появляются «зелёные» новинки, причём иногда очень дешёвые. В последнее время местные фирмы представили немало подобных машин. Они не поражают вместительностью, динамикой или дальнобойностью, но удивляют низкой ценой. На фоне этих электрокаров даже «антикризисная» Lada Granta кажется расточительной покупкой.