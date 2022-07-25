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3 часа назад

На Lada Vesta нового поколения сократят гарантию

Motor.ruиещё 2

«Лада.Онлайн» выяснила подробности об условиях гарантии на новую Lada Vesta. Со слов одного из дилеров, на которые ссылается издание, для Vesta NG будет предусмотрена гарантия на два года или 100 тысячи километров в зависимости от того, что наступит ранее. При этом на другие модели Lada, а именно на XRay, Granta, Largus и нынешнюю Vesta, действует гарантия сроком три года или 100 тысяч километров. Впрочем, официально гарантийные условия на новую Vesta пока объявлены не были.

На Lada Vesta нового поколения сократят гарантию
Фото: © Lada© Lada

Ранее этим днем появились подробности о комплектациях Vesta NG, которые будут доступны на первом этапе продаж. В ходе презентации модели дилерам раскрыли список оснащения Весты в исполнения Comfort, Comfort Plus и Luxe, причем последняя якобы не поступит в свободную продажу — такие машины «разойдутся по сотрудникам завода».

Первое время не будет доступна и топовая комплектация, в которой должны появиться цифровая панель приборов и вертикальный планшет мультимедийной системы. Нет и данных о самой доступной версии в семействе.

Для новой Lada Vesta заявлены прежние моторы, это отечественные агрегаты ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра (106 лошадиных сил) и ВАЗ-21179 1.8, который развивает 122 силы. Ожидается, что сохранится и французский агрегат Renault H4M (1.6, 113 сил), хотя Renault еще в мае свернул бизнес в России и избавился от своей доли в АвтоВАЗе.

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