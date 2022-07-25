У россиян будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде

В России 25 июля вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Изменения ужесточают ответственность за нарушения ПДД вплоть до конфискации автомобиля. Об этом пишут «Известия».

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Так, с сегодняшнего дня в ст. 12.7 КоАП РФ добавляется ч. 4, предусматривающая штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо 150–200 часов обязательных работ. Она касается водителей, которые были лишены прав за нарушения ПДД, после чего дважды попались на управлении автомобилем без удостоверения.

Также согласно поправкам, водители, которые снова попадутся без прав за рулем, будут считаться не правонарушителями, а преступниками. Теперь им будет помимо административной грозить и уголовная ответственность.

Также вводится новая статья 264.3, предусматривающая штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до 1 года. Она касается водителей, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание.