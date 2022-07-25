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2 часа назад

Новости автомира: у россиян будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде

Елена Прошина

В России 25 июля вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Изменения ужесточают ответственность за нарушения ПДД вплоть до конфискации автомобиля. Об этом пишут «Известия».

У россиян будут конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, с сегодняшнего дня в ст. 12.7 КоАП РФ добавляется ч. 4, предусматривающая штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо 150–200 часов обязательных работ. Она касается водителей, которые были лишены прав за нарушения ПДД, после чего дважды попались на управлении автомобилем без удостоверения.

Также согласно поправкам, водители, которые снова попадутся без прав за рулем, будут считаться не правонарушителями, а преступниками. Теперь им будет помимо административной грозить и уголовная ответственность.

Также вводится новая статья 264.3, предусматривающая штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до 1 года. Она касается водителей, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание.

Кроме того, у водителей, которые ранее неоднократно садились за руль нетрезвом виде, теперь могу конфисковать автомобиль. Однако эксперты считают, что эти поправки не учитывают, ситуации, когда автомобиль является общей собственностью, например, у супругов.

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